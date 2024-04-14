مجلس الأمن القومي الإيراني: أي إجراء إسرائيلي قادم ضد إيران سيتم مقابلته بعشرة أضعاف من القوة

وطن: قال مجلس الأمن القومي الإيراني إن أرادت "إسرائيل" مواصلة عملياتها الشريرة فستتلقى رداً أقوى عشرات المرات، ولن تتردد إيران في الدفاع عن نفسها وأنهم قد كشفوا عن جزء بسيط من قوتهم الردعية.

وأضاف المجلس أنهم اتخذوا الحد الأدنى من الإجراءات العقابية وتجنبوا استهداف منشآت اقتصادية وبنى تحتية، و عسكرية إسرائيلية في الهجوم.

وأكد على أن سبب الهجوم الواسع بالصواريخ والمسيّرات هو تجاوز الاحتلال الإسرائيلي للخطوط الحمراء وأن أي إجراء إسرائيلي قادم ضد إيران سيتم مقابلته بعشرة أضعاف من القوة.