زاخاروفا ترد على سفيرة "إسرائيل" في روسيا: لم تدينوا قط اعتداءات أوكرانيا

وطن: أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أنّ "إسرائيل لم تُدِنْ قط الهجمات الأوكرانية ضد روسيا"، حيث تحدّثت ردّاً على دعوة سفيرة حكومة الاحتلال لدى روسيا، سيمونا هالبرين، موسكو إلى "إدانة الهجوم الإيراني ضد إسرائيل بالطائرات المسيّرة والصواريخ الليلة الماضية".

وكتبت زاخاروفا في منشور لها على منصة "تليغرام": "سيمونا، ذكّريني من فضلك، متى أدانت إسرائيل هجوماً واحداً على الأقل لنظام كييف على الأراضي الروسية؟ ألا تتذكّرين؟ ولا أنا أيضاً..".



وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "على العكس من ذلك أتذكّر تصريحات متكررة لمسؤولين إسرائيليين يدعمون تصرفات فولوديمير زيلينسكي".

وليل أمس السبت، أعلنت القوة الجوفضائية، التابعة لحرس الثورة في إيران، استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، ردّاً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.



وأكد البيان الصادر عن قيادة حرس الثورة أنّ العملية التي تحمل اسم "الوعد الصادق" تأتي "في إطار معاقبة الاحتلال على جرائمه"، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين.