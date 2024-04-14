تجدّد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله

وطن: تجدد القصف المتبادل، اليوم الأحد، بين جيش الاحتلال وحزب الله، الذي قصف بصواريخ كاتويشا مواقع عسكرية وبلدات محتلة حدودية بالجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، فيما شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال سلسلة غارات على بلدات لبنانية بالجنوب.



وفي السياق أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، استهدافه موقعا قال إنه "مهم ويتبع لحزب الله" في بعلبك وسط لبنان، في ادعاء أنه يستخدم "لصناعة الوسائل القتالية في منطقة النبي شيت (في بعلبك) في العمق اللبناني". وأضاف أنه "تم تنفيذ الغارة ردا على عمليات الإطلاق التي خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال البلاد خلال ساعات الليلة الماضية".

ويستمر القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله على الجبهة الشمالية، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي بدأ عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط توقعات بازدياد التصعيد مع بدء إيران هجومها على (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، ليل السبت الأحد، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق مطلع نيسان/أبريل الحالي.