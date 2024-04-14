الصحة: إصابة خطيرة في الصدر برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

وطن: أعلنت مصادر طبية عن وصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في الصدر إلى المستشفى الاستشاري من مخيم الجلزون شمال رام الله.



وأفادت مصادر صحفية، بأن شابا من مخيم الجلزون أصيب بالرصاص الحي بالصدر عقب محاولة المواطنين التصدي لهجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال على منزل المواطن جمعة أبو حاتم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام عند مدخل المخيم، وقد وصفت إصابته بالخطيرة.

وفي السياق، أغلق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مفترق "كرملو" قرب قرية الطيبة شمال شرق رام الله، ومنعوا المواطنين من المرور.

