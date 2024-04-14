بقيمة مليون دولار ... الإغاثة الزراعية وبالشراكة مع مؤسسة النداء الفلسطيني توفران 50ألف وجبة عائلية ساخنة للنازحين خلال شهر رمضان

وطن: في ظل الظروف القاسية التي يواجهها المواطنين في قطاع غزة، عملت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" بالشراكة مع مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد UPA على توفير وجبات ساخنة للأسر النازحة في محافظة رفح.

وقال مسؤول حملة " أغيثوا غزة " في الإغاثة الزراعية م. مقبل أبو جيش، أن المؤسسة عملت على توفير 50 ألف وجبة ساخنة للأسر النازحة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث استهدف 6 مواقع عمل بإجمالي 82 تجمع خيام ومركز إيواء استفاد منها22280 اسرة بواقع 140000 نازح.

ويعتبر تحدي توفير الطعام في غزة متعدد الأوجه ومعقدة، حيث يشمل ذلك التحديات الاقتصادية، والسياسية، والبيئية والمعيشية فالحصار الإسرائيلي المستمر يعيق حركة البضائع والمواد الغذائية، الى جانب ضعف القدرة الشرائية وخطر الحصول والوصول الى الطعام مما يؤدي إلى نقص في المخزون وارتفاع في الأسعار مما يجعل الوصول إلى الطعام أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من الأسر ومع ذلك، فإن التزام الإغاثة الزراعية بتقديم الدعم والمساعدة للأسر النازحة في غزة يعتبر من الأولويات في عمل المؤسسة لتحسين الوضع الإنساني للأسر النازحة .

ويشار الى ان النازحين يعانون من اوضاع اقتصادية صعبة متردية مع عدم توفر الرعاية الشاملة والخدمات الكافية لكافة افراد الاسرة.