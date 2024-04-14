الإغاثة الزراعية تنهي توزيع 3600 طرد خضار طازجة للأسر النازحة في محافظة الوسطى ومحافظة خانيونس

غزة – وطن: انهت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" توزيع 3600 طرد خضار طازج في منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة وتجمعات النازحين العشوائية في محافظة الوسطى، وذلك ضمن مشروع "توزيع الخضار الطازجة على اسر النازحين في قطاع غزة “المنفذ من خلال جمعية التنمية الزراعية والممول من IDRF.

واستهداف هذا التدخل تجمعات الخيام والمناطق العشوائية في مواصى خانيونس ومحافظة الوسطى، وتضمن الطرد سلة الخضار الاساسية للأسر (بندورة، فلفل حلو، باذنجان، بطاطس، فلفل حار، خيار، كوسا).

وجاء هذا التدخل للتخفيف من معاناة الأسر النازحة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الخضار الطازجة في السوق المحلي.