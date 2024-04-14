مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن ويختطفون آخر في كفر مالك شرق رام الله

وطن: أصيب، مواطن برضوض واختطف آخر، مساء اليوم الأحد، في هجوم للمستوطنين على قرية كفر مالك، شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة عين سامية شرق قرية كفر مالك، واعتدوا بالضرب على عدد من العمال في أحد المحاجر، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح ورضوض، كما اختطفوا العامل ماهر الدرباني (22 عاما).

وفي السياق ذاته، أصيب مواطن بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن مواطنا أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في البطن ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في المغير، وأُدخل إلى غرف العمليات.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، يواصل المستوطنون هجماتهم الإرهابية بحماية من قوات الاحتلال على عدة قرى شمال وشرق رام الله (المغير، بيتين، دير جرير، سلواد، عين سينيا، أبو فلاح، برقة، عطارة، والمزرعة الغربية)، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة العشرات، إضافة إلى إحراق عشرات المنازل والمركبات.