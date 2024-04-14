"الديمقراطية": نقف بكل قوة إلى جانب إيران في الدفاع عن سيادتها الوطنية

وطن: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان وصل لوطن نسخة عنه، وقوفها، ووقوف أبناء الشعب الفلسطيني كافة، ومقاومته الباسلة، وبكل قوة، إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، في دفاعها المشروع عن سيادتها وكرامتها الوطنية، في تلقين العدو الإسرائيلي الهمجي دروساً في الشجاعة والبسالة، والصمود والثبات.

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران، في إخراس الأصوات التي راهنت على عدم رد طهران على الجريمة الإسرائيلية النكراء ضد قنصليتها في العاصمة السورية، دمشق، وأثبت أنها تقرن القول بالفعل، لتقدم درساً إلى شعوب المنطقة وأنظمتها في الحرص على السيادة الوطنية، ضد أي عدوان إسرائيلي، أو أطلسي، كما لتؤكد أن ما قامت به أمس وفجر اليوم من عمل بطولي شجاع، يشكل دعماً وإسناداً عملياً بالنار والدم لشعبنا الصامد في قطاع غزة، ولمقاومته الباسلة ضد دولة الإجرام والإبادة الجماعية.

وختمت الجبهة الديمقراطية على التأكيد أن طهران، أرسلت إلى كل من يهمه الأمر، رسالة واضحة وصريحة، ليس من مصلحة دولة الاحتلال وحلفائها الأطلسيين تجاهل فحواها .