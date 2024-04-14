الرد الإيراني يصيب "الردع الإسرائيلي في مقتل ويفتح صفحة جديدة في المنطقة وفق قواعد اشتباك جديدة

رام الله – خاص وطن: فتح الرد الإيراني بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ فجر الأحد، صفحة جديدة من قواعد الاشتباك بين طهران والاحتلال..

وتحت عنوان "الوعد الصادق" وطيلة 5 ساعات، شنت إيران هجوما بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ، حبس فيها الشرق الأوسط أنفاسه، وأجبرت الاحتلال على الاستنفار وإغلاق مجاله الجوي في حالة نادرة منذ عقود، مرسخة معادلة جديدة، باتت اليوم حقيقية، وهي ضرب إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.

وبينما حققت إيران هدفها المباشر بالرد على العدوان على قنصليتها في دمشق، واغتيال عدد من قادتها، فأن أهدافا أخرى تحققت بذلك ومنها تكريس ردع إسرائيل في المنطقة، وفق معادلة يبدو ان الاحتلال سيفهمها جيدا من اليوم فصاعدا وهي ان كل اعتداء وهجوم على إيران ومصالحها ومؤسساتها وقادتها سيقابله ردا إيرانيا مباشرا، وهو ما سيجعل المنطقة على أهبة الاستنفار طوال الوقت.

وعززت إيران بعد قصفها إسرائيل حضورها الإقليمي كقوة عظمى في الشرق الأوسط، لا يمكن المساس بمصالحها بسهولة، لأن ذلك من شأنه اشتعال المنطقة في حرب إقليمية لا أحد يستطيع معرفة حدودها ونتائجها، وهو الأمر الذي لا يريده الجميع باستثناء نتنياهو الذي يبحث عن هزيمته في غزة وما ينتظره من مساءلة الى حرب إقليمية، وهذه الرسائل التي حملها الرد الإيراني واتضحت بتصريح قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الأحد بإن الهجوم على دولة الاحتلال كان "محدوداً"، ما يعني ان إيران كان باستطاعتها شن هجوما أوسع وأقوى.

وصلت الرسالة الإيرانية جيدا للعالم فجر الأحد، فرغم استنفار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول العربية إضافة الى إسرائيل، وتفعيل مضاداتها الجوية في المنطقة، نجحت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية من اختراقها والوصول الى أهدافها، باعتراف الاعلام العبري، الذي أشار إلى تضرر قاعدة عسكرية كبيرة "قاعدة نوفاتيم" الجوية في النقب والتي تجثم فيها طائرات F35، التي انطلقت منها الطائرات المغيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويتضح من القصف الإيراني على أهداف وقواعد عسكرية إسرائيلية امتلاك القوات الإيرانية معلومات دقيقة حول الأهداف والقواعد العسكرية داخل فلسطين المحتلة، وبالتالي هذا يعطي مؤشر حول ما تملكه إيران من معلومات وأهداف داخل فلسطين يمكن ان تستهدفها مستقبلا إذا ما قررت إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني.

تبدو الاستراتيجية الإيرانية الجديدة عقب الهجوم الأخير واضحة، وتتمثل بعدم السماح بأي استهداف إسرائيلي لأي من مصالحها، وهذا يقتضي بطبيعة الحال ضرورة الرد بقوة على أي اعتداء كما قال رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري، الذي قال "إذا رد الاحتلال الإسرائيلي فإن العمليات القادمة ستكون "أكبر بكثير"، مهدداً باستهداف القواعد الأمريكية بالمنطقة، إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضد إيران.

يمثل الرد الإيراني فجر الأحد انتهاء سياسة الصبر الاستراتيجي التي اتبعتها إيران خلال السنوات الماضية إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها مصالحها سواء في إيران او في خارجها، والتي طالت عدد كبير من علمائها وقادتها، ويشي هذا الرد بمرحلة جديدة لن تستطيع إيران فيها تحمل أي هجوم او اعتداء وتمريره كما السابق دون رد، كما يشكل الرد الإيراني فصلا جديدا من انخراط أعضاء محور المقاومة في المواجهة مع الاحتلال، سيلقي بظلاله وتداعياته على مجريات العدوان على غزة.

سيشكل الرد الإيراني نقطة مفصلية بمجريات ومستقبل المنطقة، وسيترتب عليه تداعيات كما سيؤسس لقواعد اشتباك جديدة، بعد ان كُسرت هيبة "إسرائيل" وكشفت هشاشتها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها أو إعادة ترميم قوة الردع لديها بعد ان تلقت ضربة ساحقة في طوفان الأقصى ولم تنجح في استعادتها حتى الآن.