"سموتريتش" يطالب باجتياح رفح والسيطرة على كامل قطاع غزة

وطن: طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" بـاجتياح رفح وفرض السيطرة على كامل قطاع غزة".

وبعد إعلان "إسرائيل" تلقي رد سلبي من حركة (حماس) بشأن مقترح للهدنة في غزة، قال سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس" إن "التخلي عن الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لن يؤديا إلا إلى إبعاد فرصة إعادة جميع المحتجزين".

وأضاف سموتريتش الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية: "حان الوقت لتعلم الدروس وتغيير الاتجاه والتوجه إلى رفح الآن، واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على كامل قطاع غزة".



