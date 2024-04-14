بنك الإسكان يجدد كفالته لرعاية بيت في قرى الأطفال SOS فلسطين

وطن: وقع بنك الإسكان اتفاقية تجديد تقديم دعم مالي لمنظمة قرى الأطفال SOS فلسطين وذلك بحضور السيدة غادة حرز الله المدير الوطني لقرى الأطفال SOS فلسطين والسيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان في فلسطين، اضافة الى حشد من طاقم أسرة قرى الأطفال SOS فلسطين وبنك الإسكان.

تهدف الاتفاقية الى التبرع لمنظمة قرى الأطفال SOS والمساهمة في كفالة بيت من بيوت قرى الأطفال SOS فلسطين لمدة سنة كاملة وتشمل هذه الكفالة تأمينات الاحتياجات الخاصة من ملابس وطعام ومستلزمات للأطفال البالغ عددهم 9 أطفال. كما أن دعم الأطفال في قرى الأطفال SOS وتقديم التبرعات التي تعزز الأسر وتمكن العائلات من رعاية أطفالها تأتي من واقع حرص البنك على المساهمة الفعالة في المجتمع الفلسطيني ومسؤوليته تجاهه، والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على خلق جيل سليم من الاطفال الذين يتمتعون بكافة حقوقهم الأساسية كباقي أطفال العالم.

هذا وأكد السيد أسامة حرز الله على سعادته وامتنانه لهذه الزيارة مشيرا إلى أن مساهمة البنك تأتي من أجل منح الاطفال فاقدي السند الأسري فرصة العيش والنمو في أُسر وعائلات محبة وبيئة أسرية محمية ليكبروا ويصبحوا أفرادا مستقلين معطائين يردون جميلهم لوطنهم.

ومن جهتها أكدت المدير الوطني لقرى الأطفال SOS السيدة غادة حرز الله أهمية دعم هذه الجهات الوطنية في توفير الرعاية اللازمة والكفالة للأطفال فاقدي السند الأسري، معبرة عن تقديرها العميق لجهود البنك والسيد أسامة حرز الله، ودورهم الحيوي في تحقيق هذا الهدف الإنساني المهم.

مما يستحق الذكر، أن منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين منظمة غير ربحية مسجلة في فلسطين كجزء من قرى الأطفال SOS العالمية والتي تعمل في أكثر من 136 دولة واقليم حول العالم بشكل أساسي لتقديم خدمات الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو من هم تحت خطر فقدانها، وذلك من خلال توفير بيوت داخل القرى يعيشون فيها مع أم بديلة تقوم برعايتهم إلى جانب أخوة وأخوات في جو أسري مُحب. كما نعمل بالتعاون مع المجتمعات المحلية والجهات الحكومية، والمنظمات الأخرى من خلال برنامج تمكين الأسر لمساعدة وتمكين الأسر الفقيرة والهشة في حماية أطفالهم وبناء قدراتهم ورعايتهم وتوفير المستلزمات التعليمية والدعم الصحي والنفسي والاجتماعي اضافة الى المساعدة في إنشاء المشاريع المدرة للدخل لهذه الأسر.

كما تتعدد أشكال الرعاية التي تقدمها قرى الأطفال لتمكن الأطفال والشباب من الاندماج في المجتمع الفلسطيني من خلال البيوت المجتمعية المنتشرة خارج حدود قرى الأطفال أو من خلال اعادة دمجهم في عائلاتهم الأصلية مع المتابعة المستمرة من طواقمنا. يذكر أن قرى الاطفال SOS فلسطين هي أول قرية أطفال SOS تفتتح في الشرق الأوسط عام 1966.