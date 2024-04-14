زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: جنون العصابات الصهيونية يتجدّد، وقطاع غزة تحت المقصلة

اليوم التسعون بعد المائة لحرب الإبادة على غزة، 13 أبريل 2024

تتسارع أيام العدوان الصهيوني بشكلٍ مُخيف، والمجازر بحقّ عائلاتٍ بأكملها تزدادُ شراسةً، ويجري كُلّ يومٍ إعدامُ أشخاصٍ عُزّل مارّين في الشوارع، منهم من هو ما يزال مجهول الهويّة أو المصير وسوف نعرف عنه لاحقًا، ومنهم من تلتقط عدسات آلات التصوير صورهم التي تنتشر فورًا على شاشات التلفزة ووسائل الإعلام، ليظهر أمام العالم مستوى توحُش الصهاينة الذين يتجدّد في أعماقهم الحقد الدفين، ممّا يُذكّرنا بالمجازر التي ارتكبتها عصابات الهاجاناه وشتيرن سنة 1948 حيث قاموا بذبح الناس في الأسواق والهجوم الفاشي على المنازل لإجبار المواطنات والمواطنين على الهجرة، وأيضًا مجزرة كُفر قاسم ودير ياسين وغيرها، وكُلّ ما فعلوه بالفلسطينيات والفلسطينيين وممتلكاتهم ليُقيموا كيانهم الصهيوني فوق الأرض الفلسطينية المسلوبة بالقوة.

وهاهم الآن يكرّرون ممارساتهم الفاشية وتطهيرهم العرقي في الضفة الغربية أيضًا مثلما حدث في قرية "المغيًر" بالقرب من رام الله، وما يحدث في جنين والخليل ونابلس وباقي المدن والقرى.

وفي قطاع غزة تستمرّ الغارات على المنازل والتجمعات السكانية والأسواق التجارية وما تبقى من الأبراج السكنية في المحافظات كافة، وفي مدينة غزة تتوزّع الغارات على مختلف الأحياء خصوصًا المكتظّة بالسكان، مثل حي الزرقاء وحي الدرج وحي التفاح والبلد القديمة وسوق فراس.

يحدث كُلّ هذا في الوقت الذي يُعلن فيه زعيم العدو الصهيوني نتنياهو أنّه لن يوافق على وقف هذا العدوان لأنّه يعتبر ذلك من قبيل الاستسلام، في حين تُهدّد إدارة بايدن بإجبار الفلسطينيين على الاستسلام لشروط إسرائيل، وهذا يعني أن من يمكن تسميتهم بالنازيين الجدد هم مَن يرون ويسمعون ماذا تفعل حكومة الحرب الفاشية وما زالوا يدعمونها ويصفقون لقادتها المجرمين، وهولاء هم الدول الإمبريالية الاستعمارية سواء أمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا وغيرهم، وشركاؤهم من الأنظمة العربية المتخاذلة والتي ما يزال زعماؤها يلهثون وراء مصالحهم معتقدين أنّهم بذلك يحمون عُروشهم، لكنّنا نذكرهم بالقصّة الشهيرة وأنّهم سيصرخون كما صرخ الثور الأسود "لقد أُكُلتُ يومَ أُكِلَ الثور الأبيض".

نحن في قطاع غزة، برغم معاناتنا من القتل والتدمير والقهر نتيجة هذا العدوان الهمجي، إلّا أنّنا نُدرك أنّ هذا الليل الطويل لابُدّ سينتهي وسوف نُعيد بناء ما دمّره العدو، ونحتسب موتانا شهيداتٍ وشهداء لأرواحهم وأرواحهنّ الرحمة و السكون.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار