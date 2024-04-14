الاحتلال بزعم اعتراض 99% من الصواريخ والطائرات الإيرانية.. "الحدث لم ينته بعد"

وطن: زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اعتراض 99% بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيرة التي وجهتها إيران نحو الأراضي المحتلة.

وقال هاغاري، إن عددا قليلا من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء "الإسرائيلية"، زاعما أن إيران فشلت في تدمير القاعدة العسكرية بالنقب.

وأضاف "أن الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجواء الأراضي المحتلة، مبينا أن بعض الهجمات انطلقت من العراق واليمن إلى جانب إيران.

وأشار إلى أن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على "إسرائيل".

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤول "إسرائيلي" قوله، "إن إيران أطلقت 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض أرض".

وأكد أن "الرد على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء".

ووفق مسؤولين أمريكيين، "فإن الأضرار التي لحقت بإسرائيل وفق التقييم الأولي محدودة نسبيا نظرا لحجم الهجوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم عمليات الإطلاق كانت من إيران وأن جزءا صغيرا منها من اليمن والعراق.

وفي وقت سابق، أعلن هاغاري إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت في وقت سابق، أن الجيش استهدف بنجاح قاعدة جوية إسرائيلية في النقب بصواريخ خيبر.

وأضافت الوكالة أن القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق.