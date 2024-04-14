تزامناً مع رد إيران.. سماء غزة خالية من طيران الاحتلال للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية إنّه للمرة الأولى منذ الحرب على غزة، التي بدأت في 7 تشرين الثاني/أكتوبر الفائت، سماء غزة خالية من طائرات الاحتلال الإسرائيلية بسبب التهديد الإيراني.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حرس الثورة في إيران استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد البيان الصادر عن قيادة حرس الثورة أنّ العملية التي تحمل اسم "وعده صادق" تأتي "في إطار معاقبة النظام الصهيوني على جرائمه"، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن 3 موجات من الطائرات المسيّرة انطلقت من إيران نحو "إسرائيل"، وقال الناطق باسم "الجيش" الاحتلال الإسرائيلي إنّ إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة، مساء السبت.

بينما رجح مسؤول أميركي بحسب شبكة "ABC NEWS" الأميركية، أن يتراوح عدد الطائرات المسيّرة والصواريخ بين 400 و500 طائرة وصاروخ، سيتم إطلاقها على "إسرائيل".