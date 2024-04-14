الاحتلال يتوعد برد "كبير" على الهجوم الإيراني.. وواشنطن تطلب التنسيق

وطن: نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول كبير قوله، "إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني".

كما ذكر مسؤول "إسرائيلي"، "أن إسرائيل كانت مستعدة تماما لهذا السيناريو، وسيكون هناك رد فعل كبير"، وفقا لهيئة البث العبرية.

وسبق أن تحدث مسؤول بجيش الاحتلال لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، "أن لدى إسرائيل وضعا دفاعيا قويا للغاية للتصدي لأي شيء يتجه نحوها".

وأكد، "سنبذل قصارى جهدنا لاعتراض المسيرات قبل وصولها إلى مجالنا الجوي".

وذكرت القناة 12 العبرية، "أن مسؤولين كبارا في إدارة بايدن طلبوا من حكومة نتنياهو مناقشة أي رد على الهجوم الإيراني مع واشنطن.

وفي السياق، اشارت إذاعة جيش الاحتلال، الى "إن معظم المسيرات التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل تم اعتراضها خارج المجال الجوية".

وقال مراسل قناة كان العبرية، "إنه تم اعتراض بعض الطائرات المسيرة خارج المجال الجوي لإسرائيل من قبل التحالف الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة".

وبدأت إيران هجومها على الاحتلال الإسرائيلي بواسطة عشرات الطائرات المسيرة، مساء السبت، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية عبرية.

وذكرت مصادر إسرائيلية رسمية، بينها إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إطلاق عشرات الطائرات دون طيار من إيران نحو تل أبيب.

في حين أعلنت حكومة الاحتلال إغلاق أجوائها ابتداء من الساعة الـ 11 مساء.