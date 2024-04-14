المسيرات الإيرانية تقصف مطار رامون العسكري جنوب الأراضي المحتلة

وطن: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني.

وذكر هاغاري أن عدد الصواريخ التي أطلقت من ايران تجاوزت 200 صاروخ.

وزعم هاغاري، أن عددا قليلا من الصواريخ التي أطلقتها إيران سقط في الأراضي المحتلة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت في وقت سابق، أن الجيش استهدف بنجاح قاعدة جوية إسرائيلية في النقب بصواريخ خيبر.

وأضافت الوكالة أن القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقصف مسيرات إيرانية لمطار رامون العسكري جنوب الأراضي المحتلة.