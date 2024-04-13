"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 191.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والمستوطنون يشنون حربا بالرصاص والنار على قرى الضفة

وطن: تتواصل المعارك الضارية في قطاع غزة لليوم الـ191 من "طوفان الاقصى"، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة على القطاع .

وشهدت الضفة الليلة هجمات واسعه شنها المستوطنين حيث هاجموا المركبات واحرقوا البيوت واطلقوا النار واعتدوا على الاهالي في مناطق متفرقة .

حيث استشهد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة جراء عدوان المستوطنين على قرية بيتين في رام الله.

واشارت مصادر اعلام عبرية أن مواقع المستوطنين نشرت إعلانا لتنظيم مسيرات استفزازية وقطع مفترقات الطرق في عدة مناطق بالضفة الغربية الليلة.

فيما واصل الاحتلال قصفه على قطاع غزة وارتكب خمسة مجازر راح ضحيتها 60 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و 95 إصابة.

وأعلنت مصادر طبية،ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33686، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76309 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 191: