شهيد برصاص مستوطنين في بيتين شرق رام الله

وطن: استشهاد فتى برصاص مستوطنين، الليلة، في قرية بيتين شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة جراء عدوان المستوطنين على قرية بيتين.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين هاجموا القرية من المدخل الغربي، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذي حالوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة فتى 17 عاما إصابة بالرأس خطره جدا، من قرية بتين.