شهيد في رام الله.. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة

وطن: استشهد فتى في رام الله واصيب اخرين في الضفه بعد مهاجمة المستوطنين الليلة على مناطق متفرقة.

في قرية بيتين شرق رام الله: استشهاد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة جراء عدوان المستوطنين على قرية بيتين.

وأوضحت الجمعية، أن طواقمها تعاملت مع إصابة فتى 17 عاما إصابة بالرأس خطره جدا، من قرية بتين.

وقالت مصادر محلية، ان مستوطنين هاجموا القرية من المدخل الغربي، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذي حالوا التصدي لهم، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي.

وفي نابلس: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الحواجز العسكرية قرب مفترق "الطنيب" غرب المدينة، وعلى حاجز عورتا العسكري جنوبا.

وفي قرية مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل: أخلوا المستوطنيين سكان القرية قسرًا من مساكنهم تحت تهديد السلاح، من عائلة مخامرة.

وأضاف أن مستوطني مستوطنة "أدورا" و"تيلم" المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة ترقوميا غرب الخليل، هاجموا مساكن وممتلكات المواطنين، وحطموا بعض مقتنياتهم وعاثوا بمحتوياتها خرابا.

اما في خلة البلوطة قرب التجمع الاستيطاني "غوش عصيون" المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم: هاجم مجموعة من المستوطنين خلة البلوطة القريبة من بيت اسكاريا، المحاصرة بمستوطنة "غوش عصيون"، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين .

وفي قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة: هاجم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين قرية جبع وبلدة حزما، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار في المركبات.

في سلفيت: تجمع عشرات المستوطنين، الليلة، على مداخل قرية حارس، وبلدة دير بلوط غرب سلفيت، في محاولة لاقتحام المنطقة.

يشار إلى أن مواقع المستوطنين نشرت إعلانا لتنظيم مسيرات استفزازية وقطع مفترقات الطرق في عدة مناطق بالضفة الغربية مساء اليوم.