بعد تسليمها ردها للوسطاء.. "حماس" تؤكد استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة

وطن: أكدت مصادر قيادية، أنّ حركة حماس سلمت ردها على مقترح الوسطاء الذي تلقته قبل نحو أسبوع، مشيرةً إلى أنّ الردّ شمل القضايا التي كانت محل خلاف.

وأفادت المصادر أنه تم إجراء تعديلات على المرحلة الأولى في المقترح، بما يشمل عناوين انسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، والمساعدات الإنسانية، وأعداد الأسرى، بالإضافة إلى تعديلات على المرحلة الثانية تتعلق بمطالبة الحركة بنص واضح في ما يخص وقف إطلاق النار.

ونشرت حركة حماس بياناً أشارت فيه إلى أنها سلَّمت قبل قليل للوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الإثنين الماضي، مؤكدةً تمسكها بمطالبها والمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني، واستعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى.

وشملت المطالب وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات، والبدء بالإعمار.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أكد في مقابلة خاصة مع الميادين، أنّ حماس متمسكة بشروطها في المفاوضات، ولن تذهب إلى أي صفقة من دون تحقيقها.

وجدّد هنية تأكيد تمسك المقاومة بضرورة إعلان وقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في غزة، والانسحاب الشامل من كل القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم بلا قيد أو شرط، ثم الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار، وصولاً إلى التوصل لصفقة للأسرى جدية، مشدداً على أنّ "من دون ذلك لن تذهب الحركة إلى أي اتفاق ينتقص من هذه المطالب".

المصدر"الميادين"