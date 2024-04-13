استشهاد الأسير عبد الرحيم عامر في سجون الاحتلال

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم السبت، عن استشهاد الأسير عبدالرحيم عامر (59 عامًا) من محافظة قلقيلية في سجن (هداريم).



وأكدت الهيئة والنادي أن عامر معتقل منذ تاريخ 17/3/2024، ومحكوم بالسجن لمدة شهر بذريعة الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 بدون تصريح.

وأوضحت الهيئة والنادي أنه لا تتوفر معلومات واضحة حتى اللحظة عن ظروف استشهاده، علما أنّ قوات الاحتلال اعتقلته هو ونجله من بلدة الطيرة في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد أنّ توّجها للبحث عن عمل.

ونعت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم السبت، الأسير عامر شهيد لقمة العيش وهو أب لسبعة أبناء، والذي ارتقى في سجن (هداريم)، ليضاف إلى قوائم شهداءنا من العمال الذين يتعرضون يوميا لعمليات تنكيل وتعذيب واحتجاز وملاحقة واعتقال.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر اعتقل آلاف العمال ومارس بحقهم عمليات تعذيب غير مسبوقة، ونذكر هنا حملات الاعتقال الواسعة التي تعرض لها عمال غزة في الأراضي المحتلة عام 1948، والضّفة.

ولفتت الهيئة والنادي أنه باستشهاد الأسير عبد الرحمن عامر، فإن عدد الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا بعد السابع من أكتوبر ارتفع إلى 16 من بينهم ثلاثة عمال اثنين من غزة بالإضافة إلى الشّهيد عامر.

وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، في وقت يواصل فيه الاحتلال إبادته الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وعدوانه الشامل، مستخدما كافة سياساته الممنهجة لاستهداف وجودنا، والتضييق على أبناء شعبنا بكافة الوسائل والأدوات الممنهجة.