حرب الإبادة في مخيم النصيرات مستمرة.. شهداء وجرحى في غارات وسط قطاع غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الحربي على منازل المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، واستشهاد عدد من المواطنين، حيث جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء، ولا يزال عدد من الشهداء، أغلبيتهم أطفال، تحت أنقاض المنزل.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون في غارات شنها الاحتلال على عدة منازل وسط المخيم، بالإضافة إلى تدمير برج حرز الله في أرض المفتي بالنصيرات.

وشن طيران الاحتلال غارات قرب أبراج الشيخ زايد شمال القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي سياق متصل، تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ والمواطنون من انتشال جثامين 13 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33686، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76309 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.