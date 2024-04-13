حزب الشعب يدعو للاستنفار والتصدي لهجمات المستوطنين في كل الأراضي الفلسطينية وتعزيز لجان الحراسة والحماية الشعبية

وطن: دعا حزب الشعب الفلسطيني كل قوى وفعاليات شعبنا ومؤسساته هيئاته الوطنية، من أجل للاستنفار والتأهب للتصدي لاستفزازات وهجمات ميليشيا عصابات المستوطنين الصهيونية التي تشنها مساء أمس الجمعة، وما زلت على أبناء شعبنا، مستهدفة العديد من البلدات والقرى في محافظات الضفة الغربية، بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبر حزب الشعب في بيان، اليوم السبت، هذه الهجمات الإرهابية والمتوقع تكرارها وتصاعدها وتوسعها، وما يرافقها من جرائم قتل واطلاق نار على السكان العزل وتدمير وحرق لممتلكاتهم، استمراراَ لجرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من ستة أشهر على شعبنا في قطاع غزة بشكل خاص، وذلك بالتزامن مع الجرائم اليومية التي ترتكبها في بقية الأراضي الفلسطينية بشكل عام، والتي تندرج في إطار مساعي تصفية حقوق شعبنا وقضيته الوطنية بالحديد والنار.

وفي الوقت الذي حيا فيه حزب الشعب المواطنين في العديد من بلدات وقرى محافظتي رام الله ونابلس، على تصديهم لهجمات المستوطنين، دعا الحزب في بيانه إلى تعزيز وتوسيع لجان الحراسة والحماية الشعبية في جميع القرى والبلدات المستهدفة وخاصة المناطق والاحياء القريبة من تجمعات المستوطنين ومستعمراتهم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية كافة.

كما طالب بتوفير الغطاء السياسي والدعم الكامل للجان الحراسة والحماية، والعمل على تعزيزها وتزويدها بكل الاحتياجات من قبل كافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية.