الاحتلال يغلق بلدة المغير ويمنع طاقم وطن من الخروج منها

وطن: أغلقت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله، بالتزامن مع هجوم واسع للمستوطنين على البلدة.

وأفاد مراسل شبكة وطن الإعلامية، أن الاحتلال أغلق البلدة، ومنع الدخول أو الخروج منها، مما أدى لاحتجاز طاقم وطن وباقي الصحفيين في البلدة، بالتزامن مع هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين وممتلاكتهم في البلدة.

وأصيب ما لا يقل عن 6 مواطنين أحدهم بجروح حرجة بالرأس، ظهر اليوم السبت، في هجوم شنه مستوطنون على البلدة.

وقد أصيب مواطن بالرصاص الحي في الرأس، وصفت اصابته بالحرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جراء هجوم شنه مستوطنون على القرية.

وأضرم المستوطنون النار في أحد المنازل في القرية، ما أدى إلى احراقه بالكامل، والذي يعود للمواطن خميس أبو عليا، كما أحرقوا مركبة اطفاء كانت متوجهة لاطفاء النيران.

كما أطلق مستوطنون النار على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو عليا (25 عاما) الذي استشهد أمس في هجوم للمستوطنون على القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.