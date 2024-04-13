جيش الاحتلال: مستعدون لكل السيناريوهات بالتعاون مع حلفائنا وجاهزون للرد على إيران

وطن: قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري، إن إيران ستتحمل العواقب إذا اختارت المزيد من التصعيد.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن "إسرائيل" في حالة استعداد عال لمواجهة أي عدوان إيراني وجاهزة للرد.

وتابع: "الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات وسيتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع حلفائنا لحماية شعبنا".

واتهم إيران بتمويل ودعم الفصائل المسلحة في العراق وسوريا واليمن.

وجاء تصريح هغاري، بعدما سيطرت قوات الحرس الثوري الإيراني على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز.

وذكرت تقارير صحفية أن السفينة MSC ARIES أبحرت تحت علم البرتغال، وشقّت طريقها من الإمارات إلى الهند.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني تم احتجازها في المياه الخليجية من قبل بحرية حرس الثورة".

وقالت وكالة "ايرنا" الإيرانية، إن السفينة "إم إس سي أريس" الإسرائيلية المحتجزة سيتم نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن السفينة التي تعرضت لحادث في مضيق هرمز قد تكون "MSC ARIES" مرتبطة بالملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة "إسرائيلية".