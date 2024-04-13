مكتب نتنياهو يعلن أن المستوطن الذي فٌقد الجمعة وعُثر على جثته اليوم تعرض للقتل

وطن: أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مقتل المستوطن الذي اختفت آثاره أمس الجمعة، قرب رام الله.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب، أن جهاز الشاباك وأجهزة "الأمن" الإسرائيلية الأخرى تقوم بملاحقة المنفذين.

وقد عُثر صباح اليوم السبت، على جثة المستوطن قرب بلدة المغير شمال رام الله، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بدأ التحقيق في احتمالية مقتله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم العثور على جثة المستوطن "بنيامين أحيمئير"، اليوم السبت، بالقرب من المزرعة التي كان يتواجد فيها أمس.