الجيش الإيراني يستولي على سفينة لرجل أعمال إسرائيلي بالقرب من مضيق هرمز

وطن: أفادت تقارير صحفية بأن القوات العسكرية الإيرانية استولت على سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وبحسب التقارير، فإن الأمر يتعلق بالسفينة MSC ARIES التي أبحرت تحت علم البرتغال، وشقّت طريقها من الإمارات إلى الهند.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن السفينة التي تعرضت لحادث في مضيق هرمز قد تكون "MSC ARIES" مرتبطة بالملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة "إسرائيلية".

وقد حذر الجيش البريطاني اليوم السبت، من احتمال اعتلاء جهة مجهولة سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أي تفاصيل بشأن الصعود على متن السفينة في خليج عمان قبالة مدينة الفجيرة الإماراتية الساحلية.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، لاسيما بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ولم تعترف إيران باحتجاز أي سفينة، ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية أي تقرير حول الحادث.

ويقع خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز، وهو المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره خمس النفط العالمي.

وتعد الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ميناء رئيسيا في المنطقة حيث تنقل السفن شحنات النفط الجديدة أو الإمدادات أو تبادل الطواقم.