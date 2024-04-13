المعتقل أحمد أبو خضر من جنين يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

وطن: دخل المعتقل أحمد علي أبو خضر من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اليوم السبت، عامه الـ23 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو خضر في 13 نيسان عام 2002، أثناء وجوده في طوباس، وأصيب برصاصة في قدمه خلال اعتقاله، وتدهورت حالته الصحية؛ بسبب مضاعفات خطيرة، نتجت عن التهاب أصاب قدمه اليمنى المصابة، وتعرض في السجن لاعتداء من السجانين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال حكمت على أبو خضر بالسجن 11 مؤبدا و50 عاما، و6 أشهر.