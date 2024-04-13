مستعمرون يغلقون مدخل ترمسعيا ويهاجمون المركبات

وطن: أغلق مستعمرون، بحماية جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، مدخلي بلدتي سلواد وترمسعيا بمحافظة رام الله، وهاجموا المركبات المارة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين أغلقوا مدخل سلواد الغربي، أو ما يعرف بـ "جسر يبرود"، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من المستعمرين منعوا مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من البلدة.

وبالتزامن مع ذلك، أغلق مستعمرون مدخل بلدة ترمسعيا، وهاجموا المركبات المارة.

يذكر أن قريتي المغير وأبو فلاح شهدتا يوم أمس هجوما عنيفا من قبل المستعمرين، بحماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى ارتقاء الشاب جهاد عفيف أبو عليا، ووقوع عشرات الإصابات، وأضرار كبيرة في الممتلكات.