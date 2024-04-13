ثلاثة قتلى في جريمتين منفصلتين بكفر ياسيف وعسفيا

وطن: قتل 3 شبان بينهم اثنان من عسفيا وآخر من كفر ياسيف في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا بفارق زمني وجيز في ساعة متأخرة من ليل الجمعة - السبت، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 إلى 53 قتيلا منذ مطلع العام الجاري.

وفي عسفيا، قتل الشابان تامر عطشة وخليل كيوف جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت. وأفيد بأن الضحيتين تعرضا لإطلاق نار من مسافة قريبة في الشارع الرئيسي المؤدي إلى دالية الكرمل.

ونقل المصابان بعد تقديم عمليات الإنعاش لهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وفي كفر ياسيف، قتل ثائر وشاحي (32 عاما) وأصيب 4 أشخاص أحدهم طفل جراء تعرضهم لإطلاق نار.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن شخصا ملثما أطلق النار على الضحية والمصابين الآخرين خلال تواجدهم في محل تجاري بالبلدة، ثم فر هاربا من المكان. وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، حيث وصفت إصابة الطفل وشخص آخر بالخطيرة.

وبهاتين الجريمتين، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام ـ48 إلى 53 قتيلا بينهم ثلاث نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 إمرأة.