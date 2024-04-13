رشيد شاهين يكتب لوطن: دولة الاحتلال في انتظار الرد الإيراني، هل سيأتي وكيف؟

يبدو أن دولة الإبادة الصهيونية عندما قررت قصف القنصلية الإيرانية في دمشق اعتقدت ان هنالك خياران أمام ايران للرد على تلك العملية

الاول، أن ايران سوف "تبتلع الاهانة" ويترك الهجوم بدون رد، خاصة وأن دولة الكيان كانت قد ضربت العديد من المجاميع والأهداف الإيرانية في سوريا.

والخيار الثاني ان تقوم ايران بالرد وهذا ما تريده تل أبيب من أجل شن حرب على إيران بالتعاون مع راعيتها "اميركا" وهو الأمر الذى طالما سعت اليه دولة الاحتلال.

وزير الخارجية الأمريكي "اليهودي كما عرف عن نفسه عندما أتى متضامنا مع تل أبيب إثر السابع من أكتوبر" يتصرف كما لو كان وزير خارجية الكيان' فهو لم يترك أي من الدول الصديقة لإيران الا واتصل بها من أجل ألا تقوم برد قوي وأن تمتنع عن توجيه ضربة للكيان.

هذا الحراك من قبل بلينكن يأتي بسبب علمه وسيده بايدن ان لا إمكانية لدى اميركا ان تخوض مثل هذه الحرب في الظروف الحالية وفي هذه السنة بالذات خاصة وأن الحزب الديمقراطي وبسبب الحرب على غزة قد يخرج خاسرا من السباق في نوفمبر اللازم' فما بالك اذا اقدم على خوض حرب هي اصلا ليست حربه.

مخاوف بلينكن وسيده ، لم تأت من فراغ، فهو يعلم ما الذي فعلته اليمن بسبب الحرب على غزة فما بالك اذا قامت ايران بموقف مماثل وهي التي بقوتها تضاهي اليمن بعشرات المرات.

وبالعودة إلى الضربة المتوقعة فهنالك العديد من الاحتمالات والتي تتلخص في التالي.

الأول ان تقوم ايران بضربة ساحقة لبعض المراكز الحيوية السيادية في دولة الاحتلال.

اما الثاني فيرى البعض أنها ستكون ضربة محدودة كنوع من " رد الاعتبار" واستجابة للوساطات والتدخلات الدولية وفي هذه الحالة لا بد من اثمان يجب دفعها سواء من اميركا او الغرب او حتى دولة الاحتلال نفسها.

اما الخيار الثالث الذي يتم تداوله فهو انه من أجل امتناع ايران عن توجيه ضربة قوية فسيكون مرتبط بالحرب العدوانية على غزة وإمكانية إيقافها وما يتبع ذلك من شروط باتت معروفة للجميع.

في المحصلة النهائية' فإن القرار مرتبط بإيران وهي من سيحدد ما الذي ستفعل، وحتى ذلك الحين فما على دولة الإبادة الصهيونية وراعيها الامريكي سوى الانتظار لما سيقرره الإيراني.