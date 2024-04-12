"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 190.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة والمقاومة توقع قواته في حقل من الألغام

وطن: تتواصل المعارك الضارية في قطاع غزة لليوم الـ190 من "طوفان الاقصى"، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة، وأفادت وزارة الصحة في غزة بوقوع ثماني مجازر في الساعات الأخيرة، ما أسفر عن سقوط 89 شهيداً وإصابة 120 آخرين.

في الوقت نفسه، تكثف المقاومة هجماتها رداً على الاحتلال، حيث أعلنت سرايا القدس توقيعها فخاً لرتل عسكري إسرائيلي، يتألف من ثلاث دبابات وجرافتين، في حقل مليء بالألغام والعبوات الناسفة.

وسط هذا الصراع، تجد حركة حماس نفسها متمسكة بمطالبها لإبرام اتفاق، مشددة على ضرورة عودة النازحين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

فيما يتجه الاهتمام الدولي أيضاً إلى الوضع، حيث تستعد "إسرائيل" لمواجهة محتملة مع إيران، وفقاً لتقارير أميركية تشير إلى أنها قد تكون "أكبر من المعتاد".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 190:

12:38| مستوطنون يهاجمون قرية بيتلو شمال غرب رام الله

12:34|وسائل إعلام إسرائيلية: المجال الجوي لـ "إسرائيل" خال تماماً من أي رحلة تجارية

12:28|الهلال الأحمر: 5 إصابات جراء اعتداء المستوطنين بالضرب على المواطنين خلال اقتحام قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله

12:20|قصف طائرات الاحتلال عمارة كحيل في محيط السامر وسط مدينة غزة

12:16|مستوطنون يقتحمون قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله ويطلقون النار على منازل ومركبات الأهالي

12:13|قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

12:08سرايا القدس: قصفنا "سديروت" في غلاف غزة برشقة صاروخية