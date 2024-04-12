لبنان: المقاومة الإسلامية تهاجم مواقع الاحتلال بمسيّرات انقضاضية ورشقات صاروخية

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله- عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتستهدف مواقع الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة تنفيذها هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضية على قاعدة "راموت نفتالي" الإسرائيلية رداً على اعتداء الاحتلال على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب، كما استهدفت أيضاً بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"مرابض ‏مدفعية الاحتلال في الزاعورة؛ رداً على الاعتداء على البلدتين.

واستهدفت تلة ‏"الكرنتينا" وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية، مشيرةً إلى أنها حقّقت إصابات مباشرة.

كذلك استهدفت المقاومة موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وموقع المرج وموقع ‏"مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً إصابة المواقع الإسرائيلية بصورة مباشرة.

من جهته، أكدت مصادر صحفية أن أكثر من 50 صاروخاً أطلق من لبنان في اتجاه شمالي فلسطين المحتلة، وتحدّث عن صليات صاروخية طالت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في الجولان السوري المحتل.

أمّا على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، فأفادت ذات المصادر بأنّ جيش الاحتلال أطلق قنابل مضيئة فوق أجواء بلدتي عيناتا وكونين، واستهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب.

وصباح اليوم، اعتدى الاحتلال بنيران مباشرة أطلقت من موقع "مسكاف عام" عند الحدود مع فلسطين، على فريق الميادين أثناء مروره على طريق عام العديسة، ما أدى إلى وقوع أضرار في سيارة القناة.

المصدر: "الميادين"