إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في قلقيلية

وطن: أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي في الرأس، مساء اليوم الجمعة، من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن شابا من بلدة عزون، أصيب بالرصاص في الرأس خلال تواجده قرب حاجز عسكري إسرائيلي مقام بالقرب من الشارع الواصل بين بلدتي عزون وجيوس، شرق قلقيلية، حيث وصفت إصابته بالمستقرة.

وفي السياق، ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لبلدة جيوس شرق قلقيلية، وتداهم وتفتش عددا من المنازل، وتنصب الحواجز العسكرية على مدخل البلدة وتعيق تنقل المواطنين.