"منظمات الهيكل" تدعو المستوطنين لاقتحامٍ واسع للمسجد الأقصى

وطن: دعت ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" أتباعها لاقتحام واسع للمسجد الأقصى بعد غد الأحد، في نشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم الرد على إغلاق المسجد الأقصى في وجه المستوطنين لمدة 16 يومًا، قبيل العشر الأواخر من رمضان وخلال عيد الفطر المبارك.

ودعا الاتحاد أعضاءه إلى ضرورة الحضور بأعداد كبيرة، واعدًا إياهم بمشاركة واسعة من عدد من الحاخامات والشخصيات العامة.

وكان المسجد الأقصى أغلق في وجه اقتحامات المستوطنين 16 يوما في نهاية شهر رمضان، مما أثار غضبًا واسعًا لدى أفراد جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة.

وكانت الجماعات المتطرفة نظمت في حينها احتجاجات أمام منزل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل.