"لا تتدخلوا ولا تعبثوا معنا".. مسؤولون أميركيون يكشفون رسالة وصلت من طهران

وطن: نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أنّ إيران أوصلت رسالة إلى الولايات المتحدة عبر دول عربية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مفادها أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة بعد هجوم إيراني على "إسرائيل"، فستتعرض القواعد الأميركية في المنطقة للهجوم.

وأكد المسؤولون الأميركيون للموقع أنّ إدارة بايدن طلبت من "إسرائيل" إخطارها وأخذ رأيها قبل "اتخاذ قرارات بشأن أي رد من جانب إسرائيل".

وقالت مصادر الموقع إن الإيرانيين أبلغوا في الأيام الأخيرة العديد من الحكومات العربية أنهم يعدّون الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد العميد زاهدي في دمشق، بصرف النظر عن الجهود الأميركية للنأي بنفسها عن الهجوم.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين: "كانت الرسالة الإيرانية هي أننا سنهاجم القوات التي تهاجمنا، لذا لا تعبثوا معنا ولن نعبث معكم".

وبحسب المسؤول الأميركي فإنه "لم يكن واضحاً من الرسالة التي تم تلقيها عبر دول عربية ما إذا كان الإيرانيون يهددون بمهاجمة القوات الأميركية إذا ساعدت إسرائيل في اعتراض الصواريخ الإيرانية، أو فقط إذا شاركت في الرد الإسرائيلي".

وأكد الموقع أنّ التقييم العام لمجتمع الاستخبارات الأميركي هو أن الإيرانيين لن يهاجموا القوات الأميركية إلا إذا انضمت الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" في هجوم مضاد، وفقاً للمسؤول الأميركي نفسه.

وكان مساعد مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، قد أكد أنّ إيران حذّرت الولايات المتحدة من الوقوع في فخ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال جمشيدي، في تغريدةٍ في منصة "إكس"، إنّ طهران بعثت رسالةً مكتوبة إلى الولايات المتحدة، مفادها: "تنحَّيْ جانباً، حتى لا تتعرّضي لضربة". وأفاد بأنّ واشنطن ردّت على رسالة إيران، عبر طلبها "عدم ضرب أهداف أميركية".

المصدر: الميادين