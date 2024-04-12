غنام: تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين محاولة لبث الحزن والقهر في نفوس أبناء شعبنا بالعيد

وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أن تصعيد الاحتلال والمستوطنين من عربدتهم تجاه كل ما هو فلسطيني في العيد، يهدف لبث الحزن والقهر في نفوس أبناء شعبنا، مشيرة الى أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ودفاعه عن أرضه وأبنائه وممتلكاته في وجه جيش الاحتلال والمستوطنين .

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ غنام بوداع جثمان الشهيد جهاد أبو عليا في مجمع فلسطيني الطبي، الذي أعلن الأطباء عن ارتقائه متأثراً باصابته في الهجوم الواسع الذي شنه المستوطنون المسلحون والمحميون بجيش الاحتلال على بلدة المغير.

وأشارت إلى أن هجوم المستوطنين على قرية المغير وحرق منازل المواطنين ومركباتهم، واستهداف أبناء القرية بالرصاص ما أدى لارتقاء الشهيد أبو عليا واصابة عدد منهم، هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها منظومة الاحتلال الصهيونية بحق شعبنا في المحافظات الجنوبية والشمالية.

وبينت، ان انفلات المستوطنين وتصعيد عربدتهم نتيجة طبيعية للدعم الأمريكي اللآمحدود لهذه المنظومة، وصمت العالم الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الانسان تجاهها، مبينة أن كل هذه الجرائم لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله لتحقيق أهدافه بالحرية، والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما قامت المحافظ غنام بزيارة جرحى عدوان المستوطنين على القرية، والذين ما زالوا يتلقون العلاج في عدد من مشافي المحافظة، متمنية الشفاء التام والعاجل لهم وعودتهم لاحضان عائلاتهم سالمين .