إعلام إسرائيلي: إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان

وطن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودوّت صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة في الجليل الأعلى مع سماع انفجارات.

وأعلن حزب الله مساء اليوم الجمعة، استهدافه لمرابض ‏مدفعية جيش الاحتلال في منطقة الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

وقال حزب الله في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء اليوم الجمعة، مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".