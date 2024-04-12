الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من طوباس ومخيم الفارعة جنوبا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، طفلا وشابا خلال اقتحامها مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوبا.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يامن ماهر صبح (17 عاما) من منزله خلال اقتحام مخيم الفارعة، والشاب هيثم عبدالله رشيد صوافطة (36 عاما) من منطقة السوق القديم في طوباس.

وأضاف أن قوات الاحتلال، داهمت عدة منازل في المخيم، وعاثت فيها فسادا وخرابا واسعا، واعتدت على سكانها بالضرب.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس ومخيم الفارعة، الليلة وصباح اليوم، وأسفر عن ارتقاء الشهيدين محمد عصام شحماوي ومحمد رسول دراغمة، وإصابة آخرين بجروح.



