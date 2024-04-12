فهد سليمان: يعزي هنية في استشهاد أبنائه وأحفاده

وطن: قدم فهد ليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تعازييه الحارة باستشهاد ثلاثةٍ من أبنائه وعدد من أحفاده في عمليةٍ إجراميةٍ ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار أعمالها الوحشية وسفك دماء الشعب الفلسطيني دون أي اعتبار لقانون دوليٍ أو دوليٍ إنساني، مما يؤكد مرةً أخرى أن ما تقوم به دولة الإجرام الوحشي في قطاع غزة لا علاقة له، كما تدعي، بأنه ردٌ على العملية البطولية في 7 أكتوبر 2023، عملية طوفان الأقصى. بل هي تندرج في سياق حربٍ للإبادة الجماعية لشعبنا الصامد في القطاع.

وشدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية على أن شعبنا كفيلٌ، بصموده ومقاومته، بالرد على الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم، وإرغام العدو الإسرائيلي على أن يدفع غالياً ثمن جرائمه.

وأشاد فهد سليمان بالموقف الشجاع الذي عبر به إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مواجهة الخبر الأليم، معبراً بصدق عن صلابة الموقف القيادي الذي يتحلى به الأخ هنية خاصةً عندما أعلن أن كل شهداء قطاع غزة وجرحاه هم أبناؤه.

كما نقل فهد سليمان إلى إسماعيل هنية تعازي الأمين العام للجبهة الديمقراطية، نايف حواتمه، وكافة أعضاء قيادة الجبهة، مشدداً على الإصرار على صون الوحدة النضالية التي تربط بين أطراف المقاومة وعلى الأخص بين حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام وبين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وذراعها العسكري (قوات الشهيد عمر القاسم).