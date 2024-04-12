بتر قدم المصور سامي شحادة بعد استهداف الاحتلال الصحفيين وسط غزة

وطن: استهدف جيش الاحتلال الصحفيين أثناء عملهم الصحفي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الاستهداف أدى إلى إصابة عدد من الصحفيين بينهم المصور قناة TRT عربي سامي شحادة بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، وبتر قدمه.

كما أصيب مراسل TRT عربي سامي برهوم بإصابات طفيفة، وقال في تصريح أولي "إن قذيفة مباشرة أطلقت عليهم رغم أنهم لم يكونوا في مكان مغلق وكانت إشارة الصحافة واضحة".



وكان الاستهداف لمركبة كان واضحاً أنها تابعة لصحفيين، خلال مهمة عمل ميدانية، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت عدة صحفيين صُنفت إصاباتهم بين الحرجة والمتوسطة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعمد الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد نحو 140 منهم.