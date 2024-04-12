نتنياهو يعقد مشاورات مع كبار قادة "الأمن" تحسبا لهجوم إيراني.. ودول تدعو رعاياها إلى مغادرة "إسرائيل"

وطن: ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اليوم الجمعة مشاورات مع وزير الجيش يواف غالانت وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش حظر على منتسبيه السفر إلى الخارج من دون إذن في إطار تأهبه لرد إيراني محتمل على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة أن "إسرائيل" تستعد لهجوم مباشر من إيران في جنوب أو شمال دولة الاحتلال خلال 48 ساعة القادمة، ووفقا للتقرير، فإن القيادة في طهران ناقشت خطط الهجوم، لكنها لم تقرر بعد كيفية المضي قدما فيه.

وقال مسؤول أميركي ليلة الخميس إن تقارير المخابرات الأميركية تشير إلى أن الهجوم الإيراني قد يكون في "إسرائيل"، وليس على أهداف إسرائيلية في الخارج.

ونقلت الصحيفة عمن قالت إنه مستشار لقوات الحرس الثوري الإيراني قوله إن الحرس الثوري وضع أمام المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي عدة خيارات لضرب المصالح الإسرائيلية، موضحا أن السيناريوهات قيد النظر وتشمل هجوما مباشرا على "إسرائيل" بصواريخ متطورة متوسطة المدى.

وقد دعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في دولة الاحتلال إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية.

كما نصحت فرنسا رعاياها بعدم السفر إلى إيران و"إسرائيل" ولبنان والأراضي الفلسطينية.

كما قررت وزارة الخارجية الفرنسية إعادة عائلات الدبلوماسيين في طهران إلى فرنسا.