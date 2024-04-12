تقرير إسرائيلي يرصد حجم الأضرار على "الجبهة الشمالية" خلال الـ6 شهور الماضية

وطن: نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الجمعة، تقريرا تشير فيه إلى المعطيات "الإسرائيلية" لتبادل إطلاق النار عند الجبهة الشمالية بين جيش الاحتلال وحزب الله، التي تظهر حجم الأضرار على طرفي الحدود.



وذكرت الصحيفة أن حزب الله أطلق أكثر من 3000 صاروخ وقذيفة مدفعية على أهداف تابعة لجيش الاحتلال، ونحو 240 قذيفة برؤوس متفجرة ثقيلة تزن بين 100-500 كيلوغرام وهي ما أحدثت أضرارا كبيرة ودمرت مقر فرقة الجليل في بيرنيت.



وذكر التقرير أن "90% من الصواريخ أطلقها حزب الله وما تبعه لفصائل فلسطينية أخرى، وأطلق حزب الله ما لا يقل عن 700 صاروخ مضاد للدروع بعضها من أنواع متقدمة أصابت قواعد إستراتيجية، التي لم تستهدف مستوطنات ومواقع لجيش الاحتلال بخط المواجهة فحسب، إلا أيضًا وحدة المراقبة الجوية في ‘ميرون‘ بجبل الجرمق".

أما بخصوص، الطيران المسيّر الانتحاري، فأطلق حزب الله ما لا يقل عن 33 طائرة مسيّرة متفجرة نحو الأراضي المحتلة، ونفذ 55 محاولة قنص وسبع محاولات تسلل أحبطها جيش الاحتلال، وفقا للتقرير.

وذكر تقرير الصحيفة أن جيش الاحتلال نفّذ 1400 هجوم من الجو و3300 هجمة برية على مواقع لحزب الله، وهو ما أحدث أضرارا ودمارا كبيرين في عدة قرى بجنوب لبنان.

وادعت الصحيفة بتقريرها أن "خرابا حدث بكريات شمونة والمطلة ومستوطنات أخرى، لكن الوضع بلبنان أسوء بأضعاف، والجيش دمّر المئات من مخازن السلاح ومنصات عسكرية وغالبية البنى التحتية لحزب الله في منطقة القتال الوعرية".

وقُتل 22 مستوطنا وجنديا منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر على الجبهة الشمالية، من بينهم 14 جنديا، فيما أعلن حزب الله لغاية اليوم عن استشهاد 280 عنصرا له و70 مقاوما فلسطينيا وعدا عن استشهاد المدنيين، ومن بين شهداء حزب الله قادة ميدانيين أبرزهم قائد قوة الرضوان وسام الطويل، كما تم تنفيذ اغتيالات بالعمق اللبناني، مثل اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، في قلب الضاحية الجنوبية.



