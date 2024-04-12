ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

وطن: ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة وسط مخاوف من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على إمدادات الخام.

و صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99% إلى 85.86 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 90.47 دولار للبرميل.

وقالت تشارو تشانانا الخبيرة الاستراتيجية في الأسواق الآسيوية في "ساكسو ماركت" لوكالة "بلومبرغ" اليوم: "التهديد بالتدخل الإيراني في الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل مستمر".

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ