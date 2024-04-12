في مجازره المتواصلة: 25 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلا وسط مدينة غزة

وطن: استشهد أكثر من 25 مواطنا، وجرح العشرات، اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزل لعائلة الطباطيبي، في منطقة السدرة، بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 25 مواطنا، وجرح العشرات.

كما استهدفت مروحيات الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما فجر جيش الاحتلال عددا من المباني شمال المخيم.

وفي السياق، أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني، من انتشال جثامين 13 شهيدا متحللة، من منطقة البلد، وحي الأمل بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، كما انتشلت شهيدا وعدة جرحى عقب استهداف زوارق الاحتلال المدرسة الابتدائية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.