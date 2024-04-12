إستشهاد الشاب محمد شحماوي وإصابة اخر برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة

وطن: استشهد شاب واصيب اخر برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس.

واعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب محمد عصام الشحماوي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس خلال اقتحام مخيم الفارعة .

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بوجود إصابتين برصاص الاحتلال إحداهما في الرأس، حيث تمكنت طواقم الإسعاف من نقلها، فيما لم تعرف طبيعة الإصابة الثانية حتى الآن.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المخيم بعدة آليات بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري.

وأضافت أن اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم يتخللها انفجارات قوية.

واعلنت كتائب شهداء الأقصى، انها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة بصليات الرصاص والعبوات المباركة.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا بصواريخ الانيرجا حسب شهود عيان.