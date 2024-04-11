"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 189.. الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة ويرتكب مجازر جديدة راح ضحيتها 20 شهيدا

وطن: تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 189 تواليًا تزامنًا مع استمرار القصف المدفعي والجوي للمنازل والمربعات السكنية .

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة " استمراراً لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال فإنه قصف خلال اليوم مسجدين ومدرستين وسوقين مكتظَّين بالمدنيين، كما وارتكب أكثر من مجزرة في محافظات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحية عمليات القصف 20 شهيداً.

فيما اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 63 شهيدًا و45 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ 24ساعة الأخيرة، جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 33.545 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 76.094 مصابا.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 189: