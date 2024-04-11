الاحتلال يعتقل طفلة جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلة بالقرب من مدخل بلدة دورا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة لانا شادي أبو مقدم (14 عاما)، من منطقة الهجرة جنوب الخليل.

وبحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال هاجموا الطفلة أثناء تصويرها مناظر طبيعية بواسطة جهازها الخلوي، وقاموا باعتقالها.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.