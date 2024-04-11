الاسرة وطن ام غربة

كتبت: سوار سعيد جبارين - باشراف الدكتورة فلسطين نزال: تعتبر الاسرة اقوى نظام داخل المجتمع وهي الجماعة الاولى التي نولد بها وننشأ داخلها، الاسرة لها اعظم دور في الحياة انها تأسس وتعلم وتربي أجيال متتالية وتنمي لدى الافراد الروح العائلية والعاطفة والمشاعر المختلفة ،وتنقل الاسرة لابنائها التقاليد والعادات الاجتماعية والعائلية وتحثهم على تعلم الدين والاخلاق وتوفر الاسرة الصحية والسليمة الامن والامان والاستقرار النفسي لافرادها وتعتبر الوسيلة الاعظم والأجدر في حل مشكلاتها ومشكلات افرادها.

لكن ماذا لو كانت الاسرة عكس ذلك وكانت هي السبب في المشاكل ؟ وماذا لو كانت الوسيلة لحدوث المشكلات داخل اطار الاسرة؟،لا بد لكل اسرة خلال دورة الحياة الاسرية ان تمر بمشاكل مختلفة وهذا امر طبيعي لكن الامر الغير طبيعي اذا تفاقمت المشاكل وأثرت بشكل سلبي على افرادها ،في ظل التحولات الاجتماعية الحديثة اصبحت الاسرة اكثر عرضة للمشاكل الاسرية التي من الصعب تجاهلها ،والتي تؤدي بدورها الى توتر شديد بين افرادها وتفقدهم الاحترام والانتماء للاسرة.

تتنوع المشاكل الاسرية ومنها المشاكل النفسية والانفعالية الناجمة عن الاختلاف في الحالة المزاجية لأفراد الاسرة والتنوع في طرق المعاملة والاختلاف في تفاعلهم مع الظروف المحيطة والنوع الثاني من المشاكل الاسرية هي المشاكل الثقافية وهذا النوع من المشكلات بسبب اختلاف العادات والتقاليد وطرق التربية بين الزوجين التي تؤدي الى الحيرة والتوتر وعدم الاستقرار بين افراد الاسرة اما النوع الثالث للمشاكل هي الاقتصادية مثل التراجع في الوضع المادي الذي يشعر افراد الاسرة بالنقص ورابعا المشاكل الصحية بأن يعاني احد افراد الاسرة من مرض مزمن طوال حياته والذي يسبب في تدهور الاوضاع الاسرية ونشأة المشاعر السلبية كالخوف والقلق والمشاكل الاجتماعية ايضا هي مشكلة اسرية خامسة تنجم هذه المشاكل عن علاقات مضطربة بين الاسرة والمجتمع المحيط بهم او تدخلات خارجية في تربية الاسرة وحياتها وتشمل المشاكل الاجتماعية الادوار الاجتماعية داخل الاسرة تكون نتيجة عدم توضيح الادوار لكل فرد في الاسرة.

ولعل اهم عضوين في الاسرة هم الزوج والزوجة لذا يعبر كل منهما فرد رئيسي داخل اطار الاسرة وهما المسؤلان عن تطور او انخفاض المشاكل الاسرية ويمكن ان نعتبر الزوجين هما السبب الرئيسي في هذه

المشاكل لانه وبالرغم من وجود مشاكل صحية وثقافية واقتصادية وغيرها من المشاكل التي ذكرناها هم لديهم الدور الاكبر في السيطرة على هذه المشكلات والتحكم بها والتخفيف على ابنائهم ومساعدتهم في تخطي جميع الظروف التي تمر بها الاسرة ، ومن اسباب المشاكل الاسرية وعدم السيطرة عليها عدم تكافؤ الزوجين وغيابهم لفترات طويلة عن المنزل دون مشاركة الاطفال في يومهم ووقتهم والخلافات اليومية بين الزوجين او بين الابناء والاباء ايضا سبب كافي لحدوث المشاكل وعدم التوافق وعدم القدرة على مواجهة المشاكل المختلفة .

وللوقاية من اثار المشاكل الاسرية على الابناء قد تستطيع الاسرة اتباع بعض الاساليب:

1. من المهم جدا ان يكون هناك وقت فراغ لقضاءه مع الاسرة والحديث معهم والقيام بامور مسلية ومتنوعه .

2. يجب ان يكون هناك تواصل دائم ومستمر بين افراد الاسرة للمحافظة على العلاقات الاسرية.

3. القيام بالمهام والاعمال الروتينية واليومية بشكل جماعي وتعاوني مما يشعر الابناء بالمسؤولية.

4. اعطاء الاسرة يوم في الاسبوع خاص بهم بعيدا عن العمل .

5. على الزوجين ان يشعروا ابنائهم انهم معهم وبجانبهم لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

6. الاحترام والتفاهم والود المتبادل بين الزوجين الذي ينعكس بشكل ايجابي على الابناء ويشعرهم بالراحة والامان.

7. النظام والادارة الصحيحة للمنزل والامور المادية التي تقلل من المشاكل الاقتصادية .

8. وضع اسس وقواعد اسرية مرنة وغير صارمة.

يجب ان يكونوا ألام وألاب مصدر دعم وقوة لأطفالهم ولو كانت ظروف الاسرة صعبة او تعاني من الفقر او الامراض او التدخلات الخارجية الاجتماعية لا بد من التمسك بقوانين اسرية وقواعد وحدود معينة يتم الاتفاق عليها بين افراد الاسرة وعدم الافراط بها لكي يجد كل فرد في الاسرة مرجع اساسي لهم للعودة له بعد كل مشكلة وكل ظرف صعب وهكذا تتأسس لدينا اسرة صحية وسليمة ونجعلها اقل عرضة للمشاكل.