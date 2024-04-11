ممثل نيكاراغوا أمام العدل الدولية: ملتزمون بمنع الإبادة الجماعية في غزة عبر وقف تسليح "إسرائيل"

وطن: قال ممثل نيكاراغوا أمام العدل الدولية كارلوس خوسيه: "إسرائيل" تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

وأضاف: ملتزمون بمنع الإبادة الجماعية في غزة عبر وقف تسليح "إسرائيل"، ويجب منع إرسال الأسلحة لإسرائيل، ووقف انتهاك القانون الدولي.

وأكد أن "إسرائيل" لم تنفذ أمر المحكمة، والأسلحة المرسلة لها يجب أن تتوقف.

ورأى أن وقف إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل" أمر إيجابي.

وقال: يمكننا أن نقدم بعض المساعدة للفلسطينيين من خلال المحكمة، والأساس القانوني لقضيتنا أمام محكمة العدل الدولية قوي جدا.

الجزيرة